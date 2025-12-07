Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду"

В своем 13-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Чехове "Лада" одержала победу над звенигородской "Звездой" — 33:25 (19:12).

Пятью безответными голами на старте поединка "Лада" оформила солидную заявку на конечный успех. "Звезда" свои моменты тоже создавала с требуемым постоянством, но распоряжалась ими не в пример тольяттинкам. Дело даже не в Кунцевич, хоть и Юлю наградили после матча призом лучшего в составе гостей игрока. К моменту, когда "молниеносные" ее наконец-то спустя шесть с половиной минут после начала боя (да и то — с пенальти) размочили, ладовская "единичка" имела в своем активе всего один чистый сэйв. Остальные "выстрелы" пришлись либо в стойки ворот, либо в "молоко".

Не намного больше волжанки позволяли соперницам и дальше. На 20-й минуте отрыв в пользу "Лады" достиг уже восьми мячей. Вскоре Ольга Акопян сожгла второй тайм-аут для "пятиконечных". "Звезда" задвигалась шустрее, однако не настолько эффективно это делала, чтобы наметился коренной перелом. Хотя решительность хозяек выбраться из-под нашего почти тотального диктата перед антрактом проскользнула. Сразу после перерыва подмосковным гандболисткам, безусловно, не терпелось огонек, сверкнувший в их глазах, разжечь. Но державшие ухо востро тольяттинки им не дали такой возможности. Напротив, разница в счете поползла еще больше вширь.

Пика превосходство "Лады" над соперницами достигло при переходе экватора второй половины матча. А особенно ярко блеснуло на 47-й минуте. Закрепила чувство полновластия волжанок своим двойным красавцем-сэйвом Кунцевич, который явно просится в декабрьский хит-парад. А следом Дарья Еремина, реализовав "семишник", довела отрыв гостей до невиданных в противостоянии этих двух давних соперников 13-ти мячей! Причем Кунцевич данным фактом не насытилась. Она еще разок обезоружила звенигородское нападение, доведя свой процент отражений до 53-х. Третий и последний тайм-аут Акопян, не знавшей чем весь этот апокалипсис остановить, оказался в тот момент совсем для подмосковных девушек не лишним.

После него звенигородки серию вратарских подвигов белорусской стражницы "Лады" прервали. Та сразу уступила место в "рамке" Дарье Семиной, у которой поначалу (очевидно, из-за недостаточного разогрева) дело не пошло. Как следствие, ближайший отрезок вышел вразрез со всей предыдущей картиной — "Звезда" отгрузила волжанкам четыре гола подряд. Счет стал 20:29. Да и только. Владимир Полетаев сотоварищи прекрасно понимали, что категорически недопустимо разбазаривать громадное преимущество и быстро снова взяли ситуацию под свой контроль. Хоть и не оставили на финише попыток дать волю творческому поиску, что, вероятно, пригодится в будущем. А в этот день все основные вопросы утратили свою актуальность задолго до финального свистка, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.