Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Австралии, проиграв Андреевой

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в матче ½ финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде проиграла соотечественнице Мирре Андреевой, пишет championat.com.

Счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Андреевой.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шнайдер одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.