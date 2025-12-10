Стало известно расписание матчей РПЛ с 19 по 22 туры.

ФК "Крылья Советов" в 19 туре встретится с "Динамо" 1 марта в 15:00. 20 тур — 8 марта — в 15:30 в Самаре примут махачкалинское "Динамо.

21 тур пройдет 15 марта: на выезде самарцы сыграют с "Пари НН". Начало матча в 17:30. 22 тур: 22 марта, в 17:30 в Самаре игра с "Рубином".

Первый домашний матч в 2026 году "Крылья" проведут 4 марта. Матч второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против "Оренбурга" состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдет на "Солидарность Самара Арене".

ФК "Акрон" в 19 туре встретится с "Оренбургом". Матч пройдет 28 февраля на выезде. Начало в 13:00.

В 20 туре, 9 марта, тольяттинцы сыграют в Москве со "Спартаком". 21 тур: 15 марта в Самаре "Акрон" примет "Ахмат", игра начнется в 15:00. В 22 туре, который пройдет 22 марта, в 20:00 тольяттинцы выйдут на поле с "Локомотивом".