16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Божин: "Мы сделали акцент на контратаки низом" Магомед Адиев: "только в добавленное время у соперника были шансы" Гол Олейникова и Марина принесли "Крыльям Советов" победу в заключительном домашнем матче — 2:0 Заур Тедеев: "Хочется более просто выигрывать, но в Премьер-Лиге не всегда так получается" Виталий Гудиев: "Забили два гола и появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч и дожать до победы"

Футбол Спорт

Сергей Божин: "Мы сделали акцент на контратаки низом"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над "Ростовом" (2:0) защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин подвел итог встречи, а также высказался о выходе в основе после травмы и о судейских ошибках.

— Конечно, настрой был большой. Последняя игра в этом году на домашнем стадионе. Давно не побеждали. Хотелось уже прервать эту полосу неудач. Поэтому настрой был запределен. И, конечно, мы понимаем, что очки нужно набирать. 

— В перерыве вы много обращали внимание на работу главного арбитра. После матча мнение поменялось? 

— Мне показалось со стороны, что как будто бы пропускают фолы. Я приводил примеры в перерыве, что высоко поднятыми ногами играли часто футболисты "Ростова". Считаю, что хотя бы один из этих эпизодов заслуживал желтой карточки. Арбитр как будто бы поднял планку единоборств, но в какие-то небольшие толчки сразу свистел. Ты задаешь высокую планку, но при этом какие-то непонятные толчки, и сразу свистишь... Давай тогда и там играть. 

— Второй матч команда проводит без явно выраженных нападающих. Это как-то объясняется главным тренером? 

— Главный тренер нам не объясняет свои решения. Это его план на игру, стратегия. И мы просто выполняем то, что от нас требуют. Поэтому, конечно, в этом есть определенная логика: выбегать в быстрые атаки, как сегодня в принципе сработало. Ваня [Олейников] перехватил мяч и выбежал один на один. То есть мы сделали акцент не на борьбу в атаке, а на контратаки низом. Мы не грузили туда мяч, а старались играть через фланги и наших быстрых нападающих, которые вышли в старте. 

— После травмы вышли впервые в старте. Какие ощущения? Тяжело ли было играть? 

— Ну, первые минуты чуть надо было войти в игру, так что задышал, можно сказать, особенно когда они начали грузить. Там одна-две борьбы, ускорение приходилось делать. Было тяжеловато после травм, но потом, в принципе, вошел в игру и нормально.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30