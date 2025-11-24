Сергей Божин: "Мы сделали акцент на контратаки низом"

После победы над "Ростовом" (2:0) защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин подвел итог встречи, а также высказался о выходе в основе после травмы и о судейских ошибках.

— Конечно, настрой был большой. Последняя игра в этом году на домашнем стадионе. Давно не побеждали. Хотелось уже прервать эту полосу неудач. Поэтому настрой был запределен. И, конечно, мы понимаем, что очки нужно набирать.

— В перерыве вы много обращали внимание на работу главного арбитра. После матча мнение поменялось?

— Мне показалось со стороны, что как будто бы пропускают фолы. Я приводил примеры в перерыве, что высоко поднятыми ногами играли часто футболисты "Ростова". Считаю, что хотя бы один из этих эпизодов заслуживал желтой карточки. Арбитр как будто бы поднял планку единоборств, но в какие-то небольшие толчки сразу свистел. Ты задаешь высокую планку, но при этом какие-то непонятные толчки, и сразу свистишь... Давай тогда и там играть.

— Второй матч команда проводит без явно выраженных нападающих. Это как-то объясняется главным тренером?

— Главный тренер нам не объясняет свои решения. Это его план на игру, стратегия. И мы просто выполняем то, что от нас требуют. Поэтому, конечно, в этом есть определенная логика: выбегать в быстрые атаки, как сегодня в принципе сработало. Ваня [Олейников] перехватил мяч и выбежал один на один. То есть мы сделали акцент не на борьбу в атаке, а на контратаки низом. Мы не грузили туда мяч, а старались играть через фланги и наших быстрых нападающих, которые вышли в старте.

— После травмы вышли впервые в старте. Какие ощущения? Тяжело ли было играть?

— Ну, первые минуты чуть надо было войти в игру, так что задышал, можно сказать, особенно когда они начали грузить. Там одна-две борьбы, ускорение приходилось делать. Было тяжеловато после травм, но потом, в принципе, вошел в игру и нормально.