В Самаре проходит детский турнир "Новый год с футбольным мячом"

Для популяризации футбола и вовлечения детей в систематические занятия физкультурой и спортом в дни школьных каникул в Самарской области впервые проводится детский футбольный турнир "Новый год с футбольным мячом".

Соревнования принимает крытый футбольный манеж "Самара Арена", возведенный в рамках реализации национальных проектов России и ставший одним из мест проведения XIII международного форума "Россия — спортивная держава".

В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015–2016 годов рождения и игроки 2013–2014 годов рождения. Для каждой возрастной категории команды разделены на подгруппы, турнир проводится по круговой системе внутри каждой лиги.

Проведение таких мероприятий отвечает целям государственной программы развития физической культуры и спорта "Спорт России". В систематические занятия физкультурой и спортом уже вовлечены 59,7% жителей Самарской области, а по итогам 2025 г. этот показатель еще возрастет.

Одним из главных событий 2025 г. в области физкультуры и спорта стало проведение в Самарской области XIII международного форума "Россия — спортивная держава", который оставил после себя значительное наследие — 100 новых спортивных объектов, сооружений, обновление действующих спорткомплексов.

"На территории региона создана и продолжает развиваться современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности от дома. За этот год появилось 89 универсальных спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, и воркаут-площадок. Построено пять спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах. Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 г. в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районе.

Открыт новый современный корпус "Тольятти теннис центра". На базе "Акрон-Академии Коноплева" открылся новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием для тренировок круглый год. Начал свою работу новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод. Капитально отремонтировано восемь объектов спорта в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Форум оказал влияние на развитие физкультуры и спорта не только в Самарской области, но и во всей стране. Центральным мероприятием форума был Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта. Темой заседания стали вопросы дальнейшего развития детско-юношеского спорта. По итогам самарского Совета президент утвердил перечень поручений, в частности о разработке и реализации комплекса мер по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта в Российской Федерации.