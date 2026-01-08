Самарец получил ожоги в термальном комплексе, походив голыми ногами

Виктор М. отправился отдыхать в один из самарских центров здоровья, где был термальный комплекс. Как отмечал позже мужчина, в русской парилке не было табличек с предупреждением о том, что нельзя наступать на пол голыми ногами. В итоге мужчина получил инфицированные контактные ожоги стоп. Как объяснял сам пострадавший, в других парилках допустимо хождение голыми ногами. Соответственно установление таблички о запрете было важным в русской парилке. После происшествия мужчина даже попал в ожоговое отделение клинической больницы им. Пирогова. А после этого предстоял долгий период реабилитации и лечения — нужно было наносить мази и масла.

Пострадавший трудился на заводе и в результате ЧП некоторое время не смог выходить на работу. Соответственно, терял зарплату. В итоге мужчина подал в суд и просил взыскать полмиллиона морального вреда, около 74 тыс. утраченной зарплаты и сопутствующие расходы. Один из судов Самары удовлетворил этот иск частично. С центра здоровья взыскали в счет компенсации морального вреда 350 тыс. руб., штраф в 150 тыс. руб., а также расходы на экспертизу.

