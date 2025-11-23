16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гол Олейникова и Марина принесли "Крыльям Советов" победу в заключительном домашнем матче — 2:0 Заур Тедеев: "Хочется более просто выигрывать, но в Премьер-Лиге не всегда так получается" Виталий Гудиев: "Забили два гола и появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч и дожать до победы" Капитан "Акрона" пропустит матчи 2025 г. из-за перелома "Акрон" одержал волевую победу над "Сочи" — 3:2

Футбол Спорт

Гол Олейникова и Марина принесли "Крыльям Советов" победу в заключительном домашнем матче — 2:0

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 23 ноября, в Самаре в 16 туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Ростов" — 2:0.

Фото: pfcks.ru

Капитанами в этом матче были Сергей Песьяков, который провел семь лет в "Ростове", и Егор Голенков — воспитанник Академии Коноплева и бывший нададающий "Крыльев Советов".

Самарцы вышли вперед на девятой минуте, Олейников подловил Сако на ошибке протащил мяч до штрафной и забил ударом от штанги — 1:0. После перерыва подопечные Магомеда Адиева удвоили свое премущество, Ахметов уже в штрафной отдал на свободного Марина, костариканец сделал паузу и мощно пробил в левый верхний угол — 2:0.

Эта победа стала второй для волжан над "Ростовом" в этом сезоне: победа в гостях — 4:1 (2 августа) и дома — 2:0.

Следующий матч самарцы проведут 27 ноября в Набережных Челнах в четвертьфинале FONBET Кубка России против КАМАЗа. Очередная игра в чемпионате пройдет 30 ноября в Краснодаре с действующим чемпионом России.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30