Гол Олейникова и Марина принесли "Крыльям Советов" победу в заключительном домашнем матче — 2:0

В воскресенье, 23 ноября, в Самаре в 16 туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Ростов" — 2:0.

Капитанами в этом матче были Сергей Песьяков, который провел семь лет в "Ростове", и Егор Голенков — воспитанник Академии Коноплева и бывший нададающий "Крыльев Советов".

Самарцы вышли вперед на девятой минуте, Олейников подловил Сако на ошибке протащил мяч до штрафной и забил ударом от штанги — 1:0. После перерыва подопечные Магомеда Адиева удвоили свое премущество, Ахметов уже в штрафной отдал на свободного Марина, костариканец сделал паузу и мощно пробил в левый верхний угол — 2:0.

Эта победа стала второй для волжан над "Ростовом" в этом сезоне: победа в гостях — 4:1 (2 августа) и дома — 2:0.

Следующий матч самарцы проведут 27 ноября в Набережных Челнах в четвертьфинале FONBET Кубка России против КАМАЗа. Очередная игра в чемпионате пройдет 30 ноября в Краснодаре с действующим чемпионом России.