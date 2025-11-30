"Крылья Советов" проиграли "Краснодару"

В 17 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с чемпионом страны "Краснодаром". Матч закончился со счетом 0:5 в пользу хозяев поля.
Хозяева поля открыли счет на 21 минуте, дальним ударом ворота поразил Дуглас Аугусто — 1:0. На 40 минуте встречи капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян довел счет матча до — 2:0. На 53 минуте встречи после вмешательства VAR главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел фол Кирилла Печенина в своей штрафной площади и назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян — 3:0. На 61 минуте встречи отличился Джон Кордоба — 4:0. На последней минуте встречи Витор Тормена установил окончательный счет матча — 5:0.
Выйдя на замену на 69 минуте Данила Савельев дебютировал в составе "Крыльев Советов".
В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра 18 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 декабря, в 20:00.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.