Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Краснодару"

КРАСНОДАР. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 17 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с чемпионом страны "Краснодаром". Матч закончился со счетом 0:5 в пользу хозяев поля.

Хозяева поля открыли счет на 21 минуте, дальним ударом ворота поразил Дуглас Аугусто — 1:0. На 40 минуте встречи капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян довел счет матча до — 2:0. На 53 минуте встречи после вмешательства VAR главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел фол Кирилла Печенина в своей штрафной площади и назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян — 3:0. На 61 минуте встречи отличился Джон Кордоба — 4:0. На последней минуте встречи Витор Тормена установил окончательный счет матча — 5:0.

Выйдя на замену на 69 минуте Данила Савельев дебютировал в составе "Крыльев Советов".

В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра 18 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 декабря, в 20:00.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

