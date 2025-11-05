16+
Спорт

"Наши тренеры иногда ощущают себя лишним звеном": Михаил Дегтярев дал комментарий по развитию футбола в России

Минспорта России и футбольное сообщество страны достигло определенных успехов в трансформации российского футбола. Об этом по видеосвязи во время обсуждения стратегии развития Российской Премьер-лиги до 2030 года на форуме "Россия – спортивная держава" рассказал министр спорта страны, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев выступил перед представителями РПЛ и клубов лиги по видеосвязи Михаил Дегтярев выступил перед представителями РПЛ и клубов лиги по видеосвязи
Фото: Сергей Отрошко / Росконгресс

Изменения, по его словам, в том числе, нацелены на развитие профильных детско-юношеских спортивных школ России.

"За последние три года клубы РПЛ направили на становление молодых игроков более 15 млрд рублей. Хорошая сумма, но — маловато. Средний возраст футболистов, выходящих на поле, снижается. Доля игрового времени, которое молодые игроки проводят на поле, достигла уже восьми с лишним процентов. Это один из лучших показателей в Европе. Молодцы — так держать! 64 молодых футболиста в этом сезоне уже сыграли, 22 из них дебютировали. Лучший бомбардир у нас — это Алексей Батраков из "Локомотива". Прекрасный игрок, мы следим за его карьерой", — сказал Михаил Дегтярев.

Министр отметил рост интереса российских болельщиков к футбольным матчам: 3 миллиона постоянных зрителей и почти столько же — на трибунах. "Хороший результат. Ожидаем рост", — резюмировал министр.

Михаил Дегтярев напомнил о дискуссии, старт которой он дал в профессиональном сообществе и СМИ  в июне 2025 года. Речь идет о лимитах на легионеров в российских клубах. По его словам, сегодня на 10 самых высокооплачиваемых игроков в стране 9 приходится на иностранцев: "Причем объективно не самого лучшего качества /…/, а наши тренеры ощущают себя иногда лишним звеном".

"Эта дискуссия продолжается, мы буквально в ближайшее время поставим в ней точку", — проинформировал Михаил Дегтярев. 

"Развитие российского футбола не может быть передано кому-то, это наша обязанность: клубов, академий, регионов. Регионы по закону являются операторами детско-юношеского спорта. Я сам как губернатор в прошлом могу сказать, что там, где главы регионов этим занимаются, есть и результаты, и игроки, и средства поступают", — сказал Михаил Дегтярев.

Он напомнил о задаче Владимира Путина, которую глава государства поставил в 2017 году: сократить государственное финансирование профессионального спорта и направить ресурсы на развитие собственных молодых талантов. "Сегодня этот принцип актуален как никогда", — подытожил глава Минспорта.

