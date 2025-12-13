Гандбольная "Лада" обыграла "Астаханочку" - 29:28

В своем 14-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Астрахани "Лада" взяла верх над "Астраханочкой" — 29:28 (15:17).
"Астраханочка" (Астрахань) — "Лада" (Тольятти) — 28:29 (17:15). Астрахань. СЗК "Звездный". Семиметровые: 6/3-4/3. Штраф: 4-6 мин. Судьи: А. Герасимова, Д. Герасимова (обе — Волгоград).
"Астраханочка": Прокопьева (0/3=0%), Колесникова (0/1=0%), Дегтярева (8/33=24%); Юрьева — 2, Климанцева — 2 (2 мин.), Бессалая — 3, Ильина — 5/2, Кайнарова — 2, Романенко, Сотникова — 6/1, Гаценко (2 мин.), Дудкина, Дудина — 6, Нефедова — 1, Корнеева — 1.
"Лада": Кунцевич (19/46=41%), Семина (0/1=0%); Жилинскайте — 2, Матюхина — 1, Филина — 1, Мусина — 1, Осипова — 7, Терлецкая — 1 (2 мин.), Шмонина — 5, Мишурина, Островская, Беспалова — 1, Рахмаева — 3, Кожокарь — 1, Еремина — 6/3 (4 мин.).
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
