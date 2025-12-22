16+
Баскетбол Спорт

"Тольяттиазот" — обладатель Кубка Самарской области по баскетболу

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Баскетбольная команда "Тольяттиазот" вписала свое имя в историю регионального спорта, впервые завоевав главный трофей — Кубок Федерации баскетбола Самарской области. В финале турнира команда предприятия одержала победу над действующим чемпионом, командой "СамараТранСтрой".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Эта победа имеет особое значение. В прошлом году сборная предприятия остановилась в шаге от трофея, заняв второе место. В этом сезоне, обыграв сильнейших соперников, ТОАЗ не оставил ни малейших сомнений в своем праве на золото.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Завоевание Кубка Федерации стало закономерным итогом системной работы по развитию баскетбола на предприятии в уходящем году и яркой демонстрацией растущего мастерства и сплоченности команды. Победа в таком престижном турнире открывает новую страницу в спортивной жизни компании.

Системная работа компании по развитию корпоративного спорта получила высокую оценку на региональном уровне. По итогам смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Самарской области в 2025 году, организованного министерством спорта региона и Федерацией профсоюзов, "Тольяттиазот" занял почетное третье место.

Данный конкурс направлен на оценку комплексного подхода: создание условий для занятий спортом, развитие инфраструктуры, разнообразие физкультурно-массовых мероприятий и вовлеченность сотрудников. Призовое место подтверждает, что политика ТОАЗа в области социального благополучия и здорового образа жизни сотрудников является эффективной и признанной".

