ЦСК ВВС обыграл "Тамбов" — 1:0

В пятницу, 12 декабря, в самарском ЛДС "Кристалл" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Тамбовом".

Уже на шестой минуте встречи "летчики" вышли вперед, с передачи Бородина шайбу забросил Раиль Мустафин — 0:1. Коллективы по разу получали право сыграть в большинстве, но своими шансами хоккеисты не воспользовались.

Во второй двадцатиминутке "волки" трижды оставались в меньшинстве, на скамейку "штрафников" отправлялись Яневский, Колтыгин и Корниевский, но самарцы, нанеся 14 бросков в створ, не смогли поразить ворота Королева — 0:1.

В начале заключительного игрового отрезка гости были в большинстве, но голкипер "Тамбова" выдержал штурм, оставив ворота в неприкосновенности — 0:1. Подопечные Сергея Решетникова тоже имели неплохие моменты, но Устименко спасал самарцев, особенно в последние две минуты, когда "волки" выпустили шестого игрока на поле.

Волжане одержали пятую победу подряд и остались на 13 месте, набрав 41 очко.

Следующий матч "лётчики" проведут 14 декабря в Ростове-на-Дону против ХК "Ростов".