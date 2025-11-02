"Ладья" уступила "Стальным Лисам"

В воскресенье, 2 ноября, в Магнитогорске тольяттинская молодежка встречалась со "Стальными Лисами", сообщает пресс-служба автозаводцев.
В первом периоде команды "настреляли" три гола. Два из которых остались за хозяевами и один забила "Ладья" усилиями Михаила Ворфоломеева. На старте второго периода Михаил счет сравнял, однако магнитогорцы через десять минут снова вырвались вперед -3:2. В заключительной двадцатиминутке "Ладья" устроила штурм пятака хозяев, поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но, к большому сожалению, уступила в этом матче.
Следующий матч тольяттинцы проведут 5 ноября в Уфе против "Толпара".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!