Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Спартаку" на гостевом льду

МОСКВА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 29 ноября, тольяттинская хоккейная "Лада" завершила четырехматчевую выездную серию в Москве, сыграв со столичным "Спартаком". По итогам игры счет составил 5:4 в пользу хозяев льда.

На пятой минуте защитник "Спартака" Андрей Миронов в контратаке открыл счет. На седьмой минуте тольяттинцы стараниями Дмитрия Кугрышева сравняли счёт: после его броска от борта шайба нашла путь в ворота хозяев. На 17-й минуте Павел Порядин вновь вывел вперёд столичную команду. На 22-й минуте Кугрышев из-за ворот выдал шайбу Андрею Алтыбармакяну, и счёт вновь сравнялся. На 31-й минуте Адам Ружичка реализовал большинство, а москвичи вновь вышли вперед.

Отыграться волжанам удалось на 46-й минуте, когда Антон Бурдасов точно бросил в большинстве с позиции защитника. На 50-й минуте тольяттинцы ошиблись в своей зоне, и Данил Пивчулин в очередной раз вывел хозяев вперёд. В концовке тольяттинцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но пропустили от Лукаса Локхарта. Однако, за полторы минуты до окончания третьего периода Райли Савчук завершил быструю атаку "Лады" точным броском.

