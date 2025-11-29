"Лада" уступила "Спартаку" на гостевом льду

В субботу, 29 ноября, тольяттинская хоккейная "Лада" завершила четырехматчевую выездную серию в Москве, сыграв со столичным "Спартаком". По итогам игры счет составил 5:4 в пользу хозяев льда.
На пятой минуте защитник "Спартака" Андрей Миронов в контратаке открыл счет. На седьмой минуте тольяттинцы стараниями Дмитрия Кугрышева сравняли счёт: после его броска от борта шайба нашла путь в ворота хозяев. На 17-й минуте Павел Порядин вновь вывел вперёд столичную команду. На 22-й минуте Кугрышев из-за ворот выдал шайбу Андрею Алтыбармакяну, и счёт вновь сравнялся. На 31-й минуте Адам Ружичка реализовал большинство, а москвичи вновь вышли вперед.
Отыграться волжанам удалось на 46-й минуте, когда Антон Бурдасов точно бросил в большинстве с позиции защитника. На 50-й минуте тольяттинцы ошиблись в своей зоне, и Данил Пивчулин в очередной раз вывел хозяев вперёд. В концовке тольяттинцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но пропустили от Лукаса Локхарта. Однако, за полторы минуты до окончания третьего периода Райли Савчук завершил быструю атаку "Лады" точным броском.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!