Хоккей Спорт

Мастер-класс от олимпийского чемпиона стал подарком ХК "Тольяттиазот" на 10-летие клуба

ТОЛЬЯТТИ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке Группы "Уралхим" в Тольятти вновь проведена "Миссия чемпиона" — межрегиональная программа, предполагающая организацию визитов в города присутствия олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов и лидеров общественного мнения.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В этот раз в Тольятти приехал олимпийский чемпион 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Давыдов. Он провел мастер-класс для игроков ХК "Тольяттиазот", которые в этом году отмечают 10-летний юбилей с момента создания клуба.

Уникальная тренировка под руководством прославленного хоккеиста стала значимым событием для команды, которая лидирует в рамках сезона 2025–2026 гг. в тольяттинской любительской хоккейной лиге после четырех проведенных матчей и ценным опытом в подготовке к предстоящим играм.

Евгений Давыдов, олимпийский чемпион:

"Команда "Тольяттиазот" демонстрирует серьезный уровень подготовки и высокую мотивацию. Приятно видеть, как крупное предприятие вкладывается в развитие корпоративного спорта, создавая все условия для своих сотрудников. Уверен, что полученный сегодня опыт поможет игрокам добиться побед в региональном турнире и на выездах".

Алексей Нефедов, дефектоскопист лаборатории контроля и диагностики АО "ТОАЗ", тренер ХК "Тольяттиазот":

"Для нашей команды, отмечающей в этом году десятилетие, мастер-класс от такой легенды хоккея — бесценный подарок и мощный стимул. Советы Евгения Витальевича по тактике и технике особенно важны накануне ответственных игр. Поддержка компании позволяет нам постоянно расти и показывать достойные результаты".

Мероприятие стало продолжением уникального для региона проекта "Миссия чемпиона", в рамках которого годом ранее команда уже встречалась с игроком ХК "Лада" Никитой Попугаевым.

"Тольяттиазот" создает все условия для развития спорта и поддерживает корпоративные команды, что является важной частью социальной политики предприятия. В 2023 году ТОАЗ занял второе место среди предприятий Самарской области за высокую организацию спортивных мероприятий.

