Спортивным директором ХК "Лада" стал Ильдар Мухометов

Ильдар Мухометов утвержден в должности спортивного директора ХК "Лада". Об этом в среду, 22 октября, сообщила пресс-служба клуба.
53-летний специалист, известный в прошлом вратарь, Мастер спорта России международного класса. Работал спортивным директором в "Барысе", ассистентом главного менеджера в ЦСКА, генеральным менеджером "Адмирала" и спортивным директором "Академии Михайлова".
Напомним, бывший спортивный директор "Лады" Сергей Гомоляко покинул клуб по семейным обстоятельствам.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!