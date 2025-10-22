Спортивным директором ХК "Лада" стал Ильдар Мухометов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ильдар Мухометов утвержден в должности спортивного директора ХК "Лада". Об этом в среду, 22 октября, сообщила пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"