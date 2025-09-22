В ХК "Лада" перешел нападающий из "Сочи"

Хоккейные клубы "Лада" и "Сочи" произвели обмен: нападающий Николай Поляков продолжит карьеру в составе "леопардов", а нападающий Артемий Кузнецов пополнит систему тольяттинского клуба.
Артемию 20 лет, форвард провёл в КХЛ 69 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!