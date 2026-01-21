В Тольятти вынесли приговор главе компании, похитившему почти 113,5 млн руб. у областного Фонда капремонта

Автозаводским районным судом Тольятти вынесен приговор в отношении учредителя и директора ООО "С", которого признали виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества (хищения чужого имущества путем обмана) с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), и в совершении неправомерных действий при банкротстве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба самарского Областного суда.

Установлено, что подсудимый с августа 2020 по сентябрь 2023 г. похитил 113,44 млн руб. у некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта". Кроме того, зная об имеющейся у ООО "С" задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды и о начале процедуры банкротства, зная о наличии зарегистрированного у компании автомобиля Lexus, которое подлежало реализации на торгах, подсудимый продал машину третьему лицу. Вырученные 9 млн руб. глава компании распорядился по собственному усмотрению.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

По результатам рассмотрения уголовного дела тольяттинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (5 преступлений), ч.1.1 ст. 195 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года, со штрафом в размере 600 тыс. руб. в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.