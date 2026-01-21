16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти вынесли приговор главе компании, похитившему почти 113,5 млн руб. у областного Фонда капремонта Стало известно, что нарушил суд, закрыв дело "о взятке судье Ефанову" Самарская пенсионерка взыскала с ТСЖ 450 тыс. руб. за травму на обледенелом тротуаре Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина продолжат решать в феврале Владелец магазинов получил срок за смерть покупателей от алкоголя

Суды Происшествия

В Тольятти вынесли приговор главе компании, похитившему почти 113,5 млн руб. у областного Фонда капремонта

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Автозаводским районным судом Тольятти вынесен приговор в отношении учредителя и директора ООО "С", которого признали виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества (хищения чужого имущества путем обмана) с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), и в совершении неправомерных действий при банкротстве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба самарского Областного суда.

Установлено, что подсудимый с августа 2020 по сентябрь 2023 г. похитил 113,44 млн руб. у некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта". Кроме того, зная об имеющейся у ООО "С" задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды и о начале процедуры банкротства, зная о наличии зарегистрированного у компании автомобиля Lexus, которое подлежало реализации на торгах, подсудимый продал машину третьему лицу. Вырученные 9 млн руб. глава компании распорядился по собственному усмотрению.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

По результатам рассмотрения уголовного дела тольяттинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (5 преступлений), ч.1.1 ст. 195 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года, со штрафом в размере 600 тыс. руб. в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1