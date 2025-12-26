Эдуард Занковец: "Выстояли в меньшинстве против одного из лучших большинства в лиге"

После поражения от новокузнецкого "Металлурга" (0:1Б) главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец поделился мнением об игре своей команды, а также оценил возвращение Кузнецова к матчу с "Динамо-Алтаем".
"Хороший матч. Действительно встречались два хороших соперника, прекрасная игра вратарей. К сожалению, мы не смогли забить, хотя у нас моменты были хорошие. Выстояли в меньшинстве против одного из лучших большинства в лиге. Ребята молодцы", — сказал Занковец.
Помимо этого Эдуард Константинович ответил, на сколько выбыл Артемий Кузнецов, ждать ли нападающего в матче с "Динамо-Алтаем": "Нет, Кузнецов, я думаю, в ближайшие недели три точно не выйдет. Состав будет примерно приближенный к сегодняшнему матчу", — закончил тренер самарцев.
