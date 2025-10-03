16+
Хоккей Спорт

"Лада" победила "Нефтехимик"

НИЖНЕКАМСК. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Хоккейный клуб "Лада" завершил свою вторую выездную серию нынешнего сезона в Нижнекамске — 2 октября команда сыграла против "Нефтехимика". По итогам игры счет составил 4:1 в пользу тольяттинцев.

Счет на последних секундах стартового периода открыл нападающий "Лады" Данил Башкиров, добивший шайбу в ворота хозяев с пятака. Отыграться хозяева смогли на 36-й минуте благодаря точному броску Евгений Митякина.

На 41-й минуте тольяттинцы вновь вышли вперед: защитник хозяев выдал шайбу на клюшку Андрею Алтыбармакяну, тот переадресовал ее Никите Михайлову, который забросил свою первую в сезоне шайбу. На 58-й минуте Алтыбармакян броском из своей зоны отправил шайбу в пустые ворота хозяев, которые, играя в большинстве, заменили голкипера полевым игроком.

Точку на 59-й минуте поставил Райли Савчук, также забивший в пустые ворота. 4:1, победа "Лады". Тольяттинцы прервали свою девятиматчевую серию поражений.

