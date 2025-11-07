16+
Спорт

Форум "Россия — спортивная держава": юбилейный сезон хоккейных клубов "Лада" и ЦСК ВВС

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре прошел XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", одно из главных событий в спортивной отрасли. Мероприятие по традиции стало площадкой для диалога и обмена опытом между представителями государственных и региональных органов власти, спортивных федераций, бизнеса и СМИ.

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

В рамках форума на стенде Самарской области была представлена экспозиция, посвященная ведущим хоккейным клубам региона — "Лада" и ЦСК ВВС. Хоккейный сезон 2025/2026 является юбилейным сразу для двух знаковых команд.

ХК "Лада" проводит свой 50-й сезон — 31 августа 2026 года клуб отметит 50-летие со дня основания. На протяжении десятилетий "Лада" остается визитной карточкой самарского хоккея, воспитывая поколения спортсменов и оставаясь символом спортивной гордости региона.

75-летний юбилей празднует в этом сезоне ХК ЦСК ВВС. Основанный в 1950 году, клуб по праву считается одним из старейших хоккейных коллективов страны, который продолжает сохранять верность армейским традициям отечественного хоккея.

Сегодня самарский хоккей вступает в новый этап своего развития при поддержке Группы компаний "Полипласт". Инвестиции холдинга позволяют укреплять спортивную базу и создавать новые возможности для подготовки молодых хоккеистов.

"Самарская область богата хоккейными именами — здесь воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры. Наше сотрудничество с "Ладой" — это долгосрочный вклад в развитие хоккея: от детских школ до профессиональных команд. В регионах присутствия "Полипласта" хоккей начинает поступательно развиваться. В юбилейный для "Лады" сезон мы рады стать частью этой истории и помочь Самарской области — региону с богатейшими хоккейными традициями — вырастить новые имена", — отметил председатель совета директоров холдинга Александр Шамсутдинов.

Обе команды были представлены на стенде Самарской области, который демонстрирует достижения регионального хоккея, преемственность поколений и вклад Самары в развитие российского спорта.

Юбилейный сезон "Лады" и ЦСК ВВС — это не только дань традициям, но и символ нового этапа развития самарского хоккея, объединяющего опыт, историю и современный взгляд на будущее спорта.

Группа компаний "Полипласт", выступающая партнером хоккейных клубов "Лада" и ЦСК ВВС, реализует комплексную программу корпоративной социальной ответственности, основанную на принципах устойчивого развития территорий присутствия. Поддержка спорта, детско-юношеских школ, культурных и общественных инициатив является важной частью стратегии компании.

Форум "Россия — спортивная держава" проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

