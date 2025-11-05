В Самаре КХЛ презентовала новые игровые свитера матча звезд лиги

Стало известно, как будет выглядеть форма участников матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Новые джерси представили на полях форума "Россия-спортивная держава", который проходит в Самаре 5–7 ноября, президент КХЛ Алексей Морозов и и. о. министра спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Свитера выполнены в традиционных цветах, символизирующих Урал: малахитово-зелёном, медном, графитово-черном и сером.

"Малахитово-зеленый означают добычу изумруда, медный — добычу меди и визуальный облик "УГМК-Арены", а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала. Главный символ этого региона, известный по всему миру, — горы. Именно стилизованный силуэт гор, выведенный крупной диагональю на груди, стал ключевым акцентом джерси. Ломаная линия гребня, притягивающая внимание, символизирует горный рельеф, а контрастные "склоны" придают объем и формируют узнаваемый образ матча", — рассказали на презентации представители КХЛ.

Матч звезд состоится 6–8 февраля в Екатеринбурге. Участников выбирают в несколько этапов: через голосование болельщиков, СМИ, выбор Лиги и отдельный голос за героя Fonbet Overtime. В итоге на лед выйдут четыре команды, которые сыграют матчи в формате мини-турнира.