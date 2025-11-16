"Лада" смогла обыграть "Нефтехимик" на своем поле

В воскресенье, 16 ноября, в Тольятти "Лада" встретилась с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

Счет открыли лишь на 39 минуте — Никита Михайлов добил шайбу после броска Мака Холлоуэлла. А через 17 секунд в ворота "Нефтехимика" влетела вторая шайба. Ее отправил под перекладину Иван Романов.

В конце третьего периода, на 60 минуте, гости заменили вратаря полевым игроком и смогли отыграть одну шайбу. Однако добиться большего им не удалось. Матч завершился со счетом — 2:1.

Главный тренер "Лады" высказал свое мнение об игре: "Очень тяжело входили в матч — было большое количество остановок в первом и втором периодах: и паузы, и просмотры. Из-за этого было тяжело попасть в игровой ритм. Хорошо, что забрали концовку второго периода. Единственный момент — опять получили пятиминутное удаление. Это стало ключевым эпизодом, когда мы выстояли".

18 ноября "Лада" на своем поле примет омский "Авангард".