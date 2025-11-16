"Лада" смогла обыграть "Нефтехимик" на своем поле

В воскресенье, 16 ноября, в Тольятти "Лада" встретилась с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.
Счет открыли лишь на 39 минуте — Никита Михайлов добил шайбу после броска Мака Холлоуэлла. А через 17 секунд в ворота "Нефтехимика" влетела вторая шайба. Ее отправил под перекладину Иван Романов.
В конце третьего периода, на 60 минуте, гости заменили вратаря полевым игроком и смогли отыграть одну шайбу. Однако добиться большего им не удалось. Матч завершился со счетом — 2:1.
Главный тренер "Лады" высказал свое мнение об игре: "Очень тяжело входили в матч — было большое количество остановок в первом и втором периодах: и паузы, и просмотры. Из-за этого было тяжело попасть в игровой ритм. Хорошо, что забрали концовку второго периода. Единственный момент — опять получили пятиминутное удаление. Это стало ключевым эпизодом, когда мы выстояли".
18 ноября "Лада" на своем поле примет омский "Авангард".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!