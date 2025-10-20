Спортивный директор "Лады" Сергей Гомоляко покидает клуб по семейным обстоятельствам.

Генеральный директор хоккейного клуба прокомментировал отставку: "Сергей Юрьевич обратился ко мне еще две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере".