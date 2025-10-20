Спортивный директор "Лады" Сергей Гомоляко покидает клуб по семейным обстоятельствам.
Генеральный директор хоккейного клуба прокомментировал отставку: "Сергей Юрьевич обратился ко мне еще две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!