Сергей Лопушанский покидает "Ладью"

Хоккейный клуб "Лада" расторг по соглашению сторон контракт с главным тренером "Ладьи" Сергеем Лопушанским, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, Сергей Григорьевич возглавлял тольяттинскую "молодежку" с мая 2023 г. — с того момента "Ладья" сумела закрепиться в статусе одного из лидеров "Серебряного" дивизиона на Востоке и дважды выходила в плей-ин МХЛ, где уступала "Авто" из Екатеринбурга.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!