Сергей Лопушанский покидает "Ладью"

Хоккейный клуб "Лада" расторг по соглашению сторон контракт с главным тренером "Ладьи" Сергеем Лопушанским, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Сергей Григорьевич возглавлял тольяттинскую "молодежку" с мая 2023 г. — с того момента "Ладья" сумела закрепиться в статусе одного из лидеров "Серебряного" дивизиона на Востоке и дважды выходила в плей-ин МХЛ, где уступала "Авто" из Екатеринбурга.