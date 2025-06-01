Главным тренером "Ладьи" остается Сергей Лопушанский

Тренерский штаб молодежной команды "Ладья" продолжит возглавлять Сергей Лопушанский.

Сергей Григорьевич является наставником тольяттинской "молодежки" с мая 2023 г. — с того момента "Ладья" сумела закрепиться в статусе одного из лидеров "Серебряного" дивизиона на Востоке и дважды выходила в плей-ин МХЛ, где уступала "Авто" из Екатеринбурга.

Полностью тренерский штаб "Ладьи" будет представлен в ближайшее время.