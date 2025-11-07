"Ладья" всухую обыграла "Реактор"

7 ноября в Нижнекамске "Ладья" встречалась с местным "Реактором".

Счет открыли тольяттинцы. С передачи Дмитрия Линейцева шайбу забросил Владислав Гурьев.

Второй период выдался безголевым, а вот в третьем — тольяттинская команда сумела забить два гола усилиями Владислава Федорова и Михаила Лисенкова.

Вратарь "Ладьи" Николай Мурашов зарабатывает "сухарь" в этом матче.

Следующую игру "Ладья" проведет 10 ноября в Екатеринбурге с "Авто".