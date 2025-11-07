"Ладья" всухую обыграла "Реактор"

7 ноября в Нижнекамске "Ладья" встречалась с местным "Реактором".
Счет открыли тольяттинцы. С передачи Дмитрия Линейцева шайбу забросил Владислав Гурьев.
Второй период выдался безголевым, а вот в третьем — тольяттинская команда сумела забить два гола усилиями Владислава Федорова и Михаила Лисенкова.
Вратарь "Ладьи" Николай Мурашов зарабатывает "сухарь" в этом матче.
Следующую игру "Ладья" проведет 10 ноября в Екатеринбурге с "Авто".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!