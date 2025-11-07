16+
В личном профиле продавца Авито появилась реклама

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда Авито AdTech расширила набор медийных форматов рекламы. Теперь брендам доступен баннер, который показывается пользователям в личных профилях продавцов Авито. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая находится максимально близко к покупке — на странице определенного селлера в процессе выбора товаров или услуг.

Новый формат показывается покупателям в личных профилях продавцов, которые зарегистрированы как физические лица, и отличается высокой видимостью. Он располагается в верхней части экрана рядом с информацией о селлере и занимает всю его ширину. Это единственный вариант размещения рекламы в личном профиле продавца, поэтому пользователи сразу его заметят.

Фото: пресс-служба Авито

Рекламодатели могут привлекать посетителей Авито как на собственные внешние сайты, так и в магазины внутри площадки. Охватывать пользователей, которые вероятнее заинтересуются рекламой и станут клиентами бизнеса, позволяют десятки тысяч таргетингов и рекомендательные алгоритмы площадки. Например, если человек просматривал карточки продавца с верхней одеждой, он увидит рекламу модного бренда. В случае интереса пользователя к приобретению коммерческой недвижимости, ML-модели площадки покажут баннер с инструментами банков для малого и среднего бизнеса.

"Задача Авито, как одного из крупнейших игроков диджитал-рынка, сделать так, чтобы бизнес и пользователи быстрее и проще находили друг друга. Решить ее помогают рекламные технологии площадки, которые теперь работают не только на охват, но и на измеримый результат. Для этого мы делаем алгоритмы точнее, рекламные форматы — заметнее, а новые плейсменты — более целевыми.

Новый баннер в профиле продавца не просто работает на имидж бренда. Он показывается в тот момент, когда пользователь принимает решение о покупке. Это значит, что открытие новых мест для показа рекламы — не только наш ответ на дефицит инвентаря в индустрии. Это также возможность масштабировать бизнес рекламодателя и увеличить количество клиентов за счет доступа к многомиллионной аудитории площадки с высоким намерением к сделке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

На данном этапе баннер показывается в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении Авито для Android. В будущем формат станет доступен и для устройств на iOS.

Запустить новый формат можно через персонального менеджера или заявку на сайте Авито Рекламы.

