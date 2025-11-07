В личном профиле продавца Авито появилась реклама

Команда Авито AdTech расширила набор медийных форматов рекламы. Теперь брендам доступен баннер, который показывается пользователям в личных профилях продавцов Авито. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая находится максимально близко к покупке — на странице определенного селлера в процессе выбора товаров или услуг.
Новый формат показывается покупателям в личных профилях продавцов, которые зарегистрированы как физические лица, и отличается высокой видимостью. Он располагается в верхней части экрана рядом с информацией о селлере и занимает всю его ширину. Это единственный вариант размещения рекламы в личном профиле продавца, поэтому пользователи сразу его заметят.
Рекламодатели могут привлекать посетителей Авито как на собственные внешние сайты, так и в магазины внутри площадки. Охватывать пользователей, которые вероятнее заинтересуются рекламой и станут клиентами бизнеса, позволяют десятки тысяч таргетингов и рекомендательные алгоритмы площадки. Например, если человек просматривал карточки продавца с верхней одеждой, он увидит рекламу модного бренда. В случае интереса пользователя к приобретению коммерческой недвижимости, ML-модели площадки покажут баннер с инструментами банков для малого и среднего бизнеса.
"Задача Авито, как одного из крупнейших игроков диджитал-рынка, сделать так, чтобы бизнес и пользователи быстрее и проще находили друг друга. Решить ее помогают рекламные технологии площадки, которые теперь работают не только на охват, но и на измеримый результат. Для этого мы делаем алгоритмы точнее, рекламные форматы — заметнее, а новые плейсменты — более целевыми.
Новый баннер в профиле продавца не просто работает на имидж бренда. Он показывается в тот момент, когда пользователь принимает решение о покупке. Это значит, что открытие новых мест для показа рекламы — не только наш ответ на дефицит инвентаря в индустрии. Это также возможность масштабировать бизнес рекламодателя и увеличить количество клиентов за счет доступа к многомиллионной аудитории площадки с высоким намерением к сделке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
На данном этапе баннер показывается в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении Авито для Android. В будущем формат станет доступен и для устройств на iOS.
Запустить новый формат можно через персонального менеджера или заявку на сайте Авито Рекламы.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???