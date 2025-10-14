ХК "Ладья" провел обмен игроками с "Академией Михайлова"

ХК "Ладья" и "Академия Михайлова" провели обмен игроками, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В результате продолжат свою карьеру в Туле: Егор Скутин, Григорий Уланов и Иван Кулагин. В Тольятти — Михаил Лисенков, Иван Медведев и Артем Постовой.