ХК "Ладья" провел обмен игроками с "Академией Михайлова"

ХК "Ладья" и "Академия Михайлова" провели обмен игроками, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В результате продолжат свою карьеру в Туле: Егор Скутин, Григорий Уланов и Иван Кулагин. В Тольятти — Михаил Лисенков, Иван Медведев и Артем Постовой.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!