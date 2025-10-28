ХК "Лада" покинули два тренера

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" расторг по соглашению сторон контракты с тренерами Константином Богдановским и Сергеем Медведевым.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"