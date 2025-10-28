ХК "Лада" покинули два тренера

Хоккейный клуб "Лада" расторг по соглашению сторон контракты с тренерами Константином Богдановским и Сергеем Медведевым.
Напомним, что оба специалиста вошли в состав тольяттинского клуба в июне 2025 года.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!