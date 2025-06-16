ХК "Лада" анонсировала тренерский состав на новый сезон

В сезоне 2025/2026 Борису Миронову будут помогать восемь специалистов, два из которых работали в штабе "автозаводцев" в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Напомним, что Мировнов назначен главным тренером в начале июня.

В тренерский штаб тольяттинцев вошли еще шесть специалистов — это Никита Щитов, Максим Смельницкий, Константин Богдановский, Антон Зеленов, Нормундс Силиньш и Сергей Медведев.

Никита Щитов (24.12.1983) является воспитанником уфимского хоккея и провел более 600 игр на топ-уровне, включая 561 матч в КХЛ — в качестве защитника он выступал за "Спартак", "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Автомобилист" и "Сочи". Профессиональную игровую карьеру Никита Александрович завершил в 2019 г., однако в сезоне 2024/2025 выходил на площадку в составе "Салавата Юлаева" в чемпионате КХЛ 3×3.

Максим Смельницкий (24.03.1974) — воспитанник "Трактора" и значительную часть игровой карьеры провел в родном клубе. В 2012 г. вошел в тренерский штаб "Белых Медведей", а с 2016 по 2019 г. являлся главным тренером — за время работы в молодежной команде он трижды завоевывал бронзовые награды МХЛ (2014, 2015, 2018). В начале сезона 2019/2020 Максим Борисович возглавлял "Челмет" и чуть позже присоединился к тренерскому штабу "Трактора". С 2021 по 2024 г. Смельницкий вновь был наставником "Челмета", а в прошедшем сезоне работал в штабе главной челябинской команды.

Константин Богдановский (09.05.1983) является воспитанником петербургского СКА и в качестве хоккеиста становился чемпионом ВХЛ (2013), а также трехкратным чемпионом Беларуси (2007, 2017, 2018). Тренерскую карьеру Константин Викторович начал в 2018 г. в хоккейной школе СКА, а в 2021 году он вошел в тренерский штаб "Амурских Тигров" и по ходу сезона 2022/2023 возглавил молодежную команду из Хабаровска, сумев в 2024 г. вывести ее в "Золотой" дивизион Западной конференции.

Антон Зеленов (22.01.1976) в качестве хоккеиста выступал на позиции вратаря за "Крылья Советов", "Спартак" и "Витязь". К тренерской работе Антон Евгеньевич приступил в 2012 г. и на протяжении девяти лет занимался подготовкой голкиперов системы московского "Динамо" в МХЛ и ВХЛ, а затем являлся тренером вратарей в венгерском "Йегесмедвеке", петербургском СКА, тульском "АКМ-Юниор" и нижегородском "Торпедо-Горький". Дважды Зеленов становился чемпионом ВХЛ (2017, 2025).

Нормундс Силиньш (12.09.1983) является шестикратным чемпионом Латвии по легкой атлетике. На тренерскую карьеру Нормундс перешел в 2013 г. и с тех пор работал в рижском "Динамо", юниорской сборной Латвии, нижегородском "Торпедо", ярославском "Локомотиве", казанском "Ак Барсе" и московском "Спартаке". В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб минского "Динамо".

Сергей Медведев (22.02.1970) ранее уже входил в штаб "Лады" — в сезонах 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 он являлся тренером по ОФП. Также Сергей Иванович работал в "Сочи", нефтекамском "Торосе" и саратовском "Кристалле", а в предыдущем сезоне занимался физической подготовкой хоккеистов в "Магнитке", дебютировавшей в ВХЛ.

Тренерский штаб "Лады" в сезоне 2025/2026 будет выглядеть следующим образом: