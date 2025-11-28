Хоккейная "Лада" проиграла ЦСКА

В четверг, 27 ноября, тольяттинская "Лада" встретилась на "ЦСКА-Арене" в Москве со столичными "армейцами". По итогам матча счет составил 4:2 (3:0; 0:0; 1:2) в пользу хозяев льда.

В составе "Лады" вышли новички — словак Томаш Юрчо и канадец Тайлер Граовац. Главный тренер "Лады" Павел Десятков отрядил в звено к ним Антона Бурдасова.

На четвертой минуте Прохор Полтапов вывел ЦСКА вперед, а на 16-й Тахир Мингачев удвоил преимущество хозяев. На последней минуте стартового периода Иван Патрикаев реализовал большинство — 3:0.

На 52-й минуте Максим Белоусов мощным броском сходу отыграл один гол, забросив первую шайбу в КХЛ. Эта шайба придала сил тольяттинцам, и на 55-й минуте новобранцы "Лады" организовали еще один гол в ворота ЦСКА: Граовац с пятака замкнул передачу Юрчо, заметно обострив игру. За две минуты до окончания третьего периода волжане заменили голкиперы шестым полевым игроком, но пропустили от Джереми Роя.

Главный тренер "Лады" Павел Десятков подвел итоги встречи: "После игры против ХК "Сочи" вынуждены были провести замены, ребята у нас заболели. И, к сожалению, с этими заменами ни в одну не попали. Проиграли первый период, начало матча, причем у нас, грубо говоря, вывалилось одно звено.

К сожалению, команда у нас подвержена эмоциям, чего не должно быть. Вот эти забитые шайбы придают правильный эмоциональный импульс и начинаются какие-то правильные действия, более агрессивная работа для взятия ворот. Но сегодня соперник нам мало что позволял в первых двух периодах, в том числе и в большинстве мало что получалось. Что касается третьего периода, то тут совокупность факторов: и характер, и соперник пытался играть по счету, думая о положительном результате. Думаю, это тоже нам на руку сыграло, но вот, не сумели немножко дожать. Если бы из нашей первой игры с ЦСКА забрать начало, а из этой — концовку, то, наверное, мы бы выиграли. По сумме двух игр, скажем так".