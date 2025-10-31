ХК "Лада" проиграл "Торпедо" - 0:2

Очередным соперником "Лады" стало "Торпедо", с которым тольяттинцы встречались уже в пятый раз в нынешнем сезоне.
Первый период прошел в равной борьбе, но отличиться смогли хозяева: на пятой минуте Максим Летунов реализовал большинство.
Во втором периоде хозяева завладели инициативой, и Ивану Бочарову пришлось не раз спасать свою команду. В третьем периоде тольяттинцы стремились сравнять счет, но пробить Дениса Костина не могли. Хозяева же на 49-й минуте удвоили свое преимущество после броска Александра Яремчука.
В концовке тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился. 2:0, победа "Торпедо".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!