ХК "Лада" проиграл "Торпедо" - 0:2

Очередным соперником "Лады" стало "Торпедо", с которым тольяттинцы встречались уже в пятый раз в нынешнем сезоне.

Первый период прошел в равной борьбе, но отличиться смогли хозяева: на пятой минуте Максим Летунов реализовал большинство.

Во втором периоде хозяева завладели инициативой, и Ивану Бочарову пришлось не раз спасать свою команду. В третьем периоде тольяттинцы стремились сравнять счет, но пробить Дениса Костина не могли. Хозяева же на 49-й минуте удвоили свое преимущество после броска Александра Яремчука.

В концовке тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился. 2:0, победа "Торпедо".