Ярослав Горбенко стал игроком "Ладьи"

ХК "Лада" заключил двусторонний контракт сроком до конца сезона 2026/27 с вратарем Ярославом Горбенко (2006 г. р.), сообщает пресс-служба клуба.
Горбенко — уроженец Ангарска. Первые шаги в хоккее он делал в местном "Ермаке". Основная часть карьеры Ярослава прошла в "Авто-Спартаковец". В прошлом сезоне наш новый игрок выступал в МХЛ за "АКМ-Юниор".
В "Ладье" Горбенко будет играть под номером 27.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!