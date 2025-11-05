Ярослав Горбенко стал игроком "Ладьи"

ХК "Лада" заключил двусторонний контракт сроком до конца сезона 2026/27 с вратарем Ярославом Горбенко (2006 г. р.), сообщает пресс-служба клуба.

Горбенко — уроженец Ангарска. Первые шаги в хоккее он делал в местном "Ермаке". Основная часть карьеры Ярослава прошла в "Авто-Спартаковец". В прошлом сезоне наш новый игрок выступал в МХЛ за "АКМ-Юниор".

В "Ладье" Горбенко будет играть под номером 27.