Хоккейная "Лада" подписала нападающего Сергея Шумакова

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" подписал односторонний контракт до конца сезона 2025/26 c 33-летним нападающим Сергеем Шумаковым, сообщает пресс-служба автозаводцев. В составе тольяттинской команды он будет выступать под номером 7.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"