Хоккейная "Лада" подписала нападающего Сергея Шумакова

Хоккейный клуб "Лада" подписал односторонний контракт до конца сезона 2025/26 c 33-летним нападающим Сергеем Шумаковым, сообщает пресс-служба автозаводцев. В составе тольяттинской команды он будет выступать под номером 7.
Сергей — воспитанник челябинского хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе "Сибири", также выступал за ЦСКА, "Авангард", "Автомобилист", "Трактор", минское "Динамо" и "Ладу". В лиге провел 594 матча, набрал 317 (154+163) очков. Серебряный (2018/19) и бронзовый (2014/15) призер чемпионата КХЛ.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!