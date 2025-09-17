ХК "Лада" уступил "Локомотиву"

Во вторник в Тольятти "Лада" начала пятиматчевую домашнюю серию поединком против действующего обладателя Кубка Гагарина.
Матч против "Локомотива" хочется забыть всем болельщикам тольяттинцев. Шайбы в ворота "Лады" влетали вплоть до финального свистка. Сначала 4 гола пропустил Максим Третьяк, еще две — Александр Трушков.
За полторы минуты до конца матча автозаводцам удалось забросить шайбу престижа, отличился Райли Савчук. Наша команда терпит второе подряд поражение со счетом 1:6, сообщает пресс-служба клуба.
Следующим соперником "Лады" в домашней серии станет нижегородское "Торпедо" — матч состоится 18 сентября.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!