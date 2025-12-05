В четверг, 4 декабря, в СКК "Дворец спорта им. Высоцкого" прошел матч высшей хоккейной лиги.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над "Ростовом" со счетом 3:2.
Шайбами отметились Даниил Аноп, Раиль Мустафин, Олег Тетерин.
В четверг, 4 декабря, в СКК "Дворец спорта им. Высоцкого" прошел матч высшей хоккейной лиги.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над "Ростовом" со счетом 3:2.
Шайбами отметились Даниил Аноп, Раиль Мустафин, Олег Тетерин.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!