"Ладья" победила "Тюменский легион"

Очередным соперником "Ладьи" был "Тюменский Легион", с которым волжане встретились на своем льду.
В дебюте игры соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала на пятой минуте Денис Сычугов после броска партнера подправил шайбу в ворота "Ладьи". На шестой минуте Александр Бажухин сравнял счет, добив шайбу после своего же броска, который пришелся в ногу защитника тюменцев.
На 37-й минуте Руслан Умеров, покружив в чужой зоне, точно бросил в ближнюю "девятку". В третьем периоде сначала Савелий Ивонин отправил шайбу в ворота гостей броском со средней дистанции. Затем Виталий Амбросов на 54-й минуте, казалось, снял все вопросы о победителе. Но, "Тюменский Легион" в концовке заметно добавил. На 57-й минуте Максим Епифанов броском сходу реализовал "лишнего".
А на последних секунда, заменив вратаря дополнительным полевым игроком, тюменцы организовали ещё одну шайбу в ворота Матвея Никоновича (отличился Роман Редько). 4:3, победа "Ладьи".
17 ноября в 18:30 соперники сыграют еще раз.
