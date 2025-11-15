Ночью в регионе ожидается мокрый снег

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Ночью 16 ноября местами в Самаре и регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Ночью и утром усиление западного, северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, местами на дорогах образование гололедицы, сообщает "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает:
— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
— будь внимателен и осторожен на дорогах;
— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно