Общество

Ночью в регионе ожидается мокрый снег

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью 16 ноября местами в Самаре и регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Ночью и утром усиление западного, северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, местами на дорогах образование гололедицы, сообщает "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
— будь внимателен и осторожен на дорогах;
— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

