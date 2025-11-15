Ночью в регионе ожидается мокрый снег

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью 16 ноября местами в Самаре и регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Ночью и утром усиление западного, северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, местами на дорогах образование гололедицы, сообщает "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

— будь внимателен и осторожен на дорогах;

— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.