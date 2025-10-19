"Лада" проиграла в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 3:5

В воскресенье, 19 октября, в Нижнем Новгороде хоккеисты "Лады" встретились с "Торпедо".

В первом периоде команды успели забить по два очка. Во втором отрезке хозяева поля вырвались вперед на одну шайбу. На 49 минуте Алтыбарамкян смог сравнять счет — 3:3. Однако волжане опять начали отставать. А на последней минуте Александр Яремчук поразил пустые ворота "Лады", установив окончательный счет — 3:5.

Следующую игру "Лада" проведет 22 октября с минским "Динамо" в Тольятти.