"Лада" проиграла в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 3:5

В воскресенье, 19 октября, в Нижнем Новгороде хоккеисты "Лады" встретились с "Торпедо".
В первом периоде команды успели забить по два очка. Во втором отрезке хозяева поля вырвались вперед на одну шайбу. На 49 минуте Алтыбарамкян смог сравнять счет — 3:3. Однако волжане опять начали отставать. А на последней минуте Александр Яремчук поразил пустые ворота "Лады", установив окончательный счет — 3:5.
Следующую игру "Лада" проведет 22 октября с минским "Динамо" в Тольятти.
