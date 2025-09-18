ХК "Лада" расторг контракт с главным тренером Павлом Зубовым

Хоккейный клуб "Лада" расторг по соглашению сторон контракт с тренером Павлом Зубовым.

Напомним, что Зубов был утвержден на посту главного тренера тольяттинского хоккейного клуба в феврале текущего года. Соглашение было рассчитано до конца сезона 2024/2025.