"Ладу" покидают Данил Юртайкин и Максим Березин

Пресс-служба ХК "Лада" анонсировала грядущие изменения в составе команды.
"Хоккейный клуб "Лада" покидают нападающий Данил Юртайкин и защитник Максим Березин. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Благодарим хоккеистов за игру и желаем спортивных успехов!" - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!