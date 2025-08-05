Состав хоккейной "Лады" пополнил 25-летний Иван Савчик

Состав ХК "Лада" пополнил 25-летний нападающий Иван Савчик, воспитанник хоккейной школы им. С. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Односторонний контракт с форвардом действует до конца сезона 2026/2027.
В 2017 году Иван Савчик был приглашен в систему "Югры". В МХЛ в команде "Мамонты Югры" провел 148 матчей, набрал 71 (27+44) очко. В ВХЛ в "Югре" сыграл 176 матчей, заработал 51 (16+35) очко.
В 2023 году он перешел в "Витязь", где провел 2 сезона. Суммарно в КХЛ форвард принял участие в 121 игре и набрал 32 (15+17) очка.
Известно также, что Иван Савчик является бронзовым призером МХЛ (2019) и победителем Кубка Вызова МХЛ (2020).
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