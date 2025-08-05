16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Состав хоккейной "Лады" пополнил 25-летний Иван Савчик "Ладья" уступила в первом контрольном матче ХК "Лада" произвел тройной обмен хоккеистами Нападающий Данила Дяденькин будет выступать за "Ладу" ХК "Лада" и Никита Попугаев расторгли контракт

Хоккей Спорт

Состав хоккейной "Лады" пополнил 25-летний Иван Савчик

ТОЛЬЯТТИ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Состав ХК "Лада" пополнил 25-летний нападающий Иван Савчик, воспитанник хоккейной школы им. С. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Односторонний контракт с форвардом действует до конца сезона 2026/2027.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В 2017 году Иван Савчик был приглашен в систему "Югры". В МХЛ в команде "Мамонты Югры" провел 148 матчей, набрал 71 (27+44) очко. В ВХЛ в "Югре" сыграл 176 матчей, заработал 51 (16+35) очко.

В 2023 году он перешел в "Витязь", где провел 2 сезона. Суммарно в КХЛ форвард принял участие в 121 игре и набрал 32 (15+17) очка.

Известно также, что Иван Савчик является бронзовым призером МХЛ (2019) и победителем Кубка Вызова МХЛ (2020).

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31