16+
Сюжеты:
Хоккей Спорт

Вячеслав Федорищев 8 августа в Самаре открыл Кубок губернатора по хоккею

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 8 августа, во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого стартовал первый Кубок губернатора Самарской области среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Соревнования открыли глава региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

 С 8 по 10 августа в Самаре во Дворце спорта им. В.С.Высоцкого впервые проходит предсезонный турнир по хоккею Кубок Губернатора Самарской области. В нем участвуют команды чемпионата ВХЛ ЦСК ВВС (Самара), "Южный Урал" (Орск), "Дизель" (Пенза) и АКМ (Тула). Главный приз соревнований — автомобиль LADА Granta. 

Для болельщиков сделан бесплатный вход, организованы развлекательная программа, интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров. 

Официальный старт турниру дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов. В мае стороны подписали соглашение о совместной поддержке хоккея в регионе. 

Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования — настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.

"ЦСК ВВС — команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. От всей души поздравляю наш клуб, уважаемых ветеранов самарского хоккея, со знаменательной датой!, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сегодня наша задача — развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области. Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество. В этом сезоне перед ЦСК ВВС поставлена задача бороться в чемпионате ВХЛ за лидирующие позиции. Мы условия для команды создаем и ждем результатов от игроков и тренерского штаба. Уверен, с такой поддержкой болельщиков наши парни способны на многое!"

Губернатор также отметил, что дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в нашем регионе в начале ноября. 

Александр Шамсутдинов сообщил, что для "Полиплста" большая честь быть партнерами таких значимых спортивных событий, как Кубок губернатора Самарской области. 

"Поддержка хоккея и развитие спортивной инфраструктуры — это инвестиция в будущее региона. Уверен, что турнир станет новой точкой роста для самарского хоккея, подарит болельщикам яркие эмоции, а спортсменам — стимул для новых побед. Желаю всем командам честной и красивой борьбы и ярких матчей!", — сказал Александр Шамсутдинов.

Кубок губернатора Самарской области по хоккею будет проходить 9 и 10 августа. Вход — свободный. 

