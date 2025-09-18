16+
Экономика и бизнес

Более 22 млн рублей получит Самарская область на поддержку МСП-экспортеров

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область получит из резервного фонда правительства России 22,4 млн рублей на организацию работы Центра поддержки экспорта, который помогает бизнесу развивать международные связи.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Решение было принято на заседании правительства РФ под председательством Михаила Мишустина.

"Главная цель — помочь нашим компаниям пройти весь путь: от первых шагов в экспорте до заключения выгодных контрактов", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самарской области на базе центра "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ помогает компаниям пройти весь путь — от первых шагов во внешнеторговой деятельности до выхода на международные рынки и заключения контрактов.

"Дополнительное финансирование позволит малому бизнесу начать или расширить свою внешнеэкономическую деятельность с поддержкой региона, — рассказал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Выделенные средства будут направлены на оказание широкого спектра услуг для МСП, включая правовое сопровождение экспортеров, софинансирование логистики и организацию бизнес-миссий".

Всего 74 регионам на эти цели выделили 1,5 млрд рублей. Средства будут доведены до субъектов в 2025 году. Субсидии позволят оказать поддержку более чем тысяче субъектов МСП.

"Распределение средств проведено на принципах адресности. Получатели субсидий и объемы финансирования определялись на основе экспортного потенциала регионов и уровня их бюджетной обеспеченности. Наиболее состоятельные из них к участию в программе не привлекались. Для остальных регионов расчет производился с учетом количества действующих экспортеров, объемов поставок за рубеж и показателей эффективности работы местных ЦПЭ", — сообщил в ходе заседания правительства министр экономического развития России Максим Решетников.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров. Поддержка бизнеса ведется по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

