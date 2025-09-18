Более 22 млн рублей получит Самарская область на поддержку МСП-экспортеров

Самарская область получит из резервного фонда правительства России 22,4 млн рублей на организацию работы Центра поддержки экспорта, который помогает бизнесу развивать международные связи.
Решение было принято на заседании правительства РФ под председательством Михаила Мишустина.
"Главная цель — помочь нашим компаниям пройти весь путь: от первых шагов в экспорте до заключения выгодных контрактов", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самарской области на базе центра "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ помогает компаниям пройти весь путь — от первых шагов во внешнеторговой деятельности до выхода на международные рынки и заключения контрактов.
"Дополнительное финансирование позволит малому бизнесу начать или расширить свою внешнеэкономическую деятельность с поддержкой региона, — рассказал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Выделенные средства будут направлены на оказание широкого спектра услуг для МСП, включая правовое сопровождение экспортеров, софинансирование логистики и организацию бизнес-миссий".
Всего 74 регионам на эти цели выделили 1,5 млрд рублей. Средства будут доведены до субъектов в 2025 году. Субсидии позволят оказать поддержку более чем тысяче субъектов МСП.
"Распределение средств проведено на принципах адресности. Получатели субсидий и объемы финансирования определялись на основе экспортного потенциала регионов и уровня их бюджетной обеспеченности. Наиболее состоятельные из них к участию в программе не привлекались. Для остальных регионов расчет производился с учетом количества действующих экспортеров, объемов поставок за рубеж и показателей эффективности работы местных ЦПЭ", — сообщил в ходе заседания правительства министр экономического развития России Максим Решетников.
Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров. Поддержка бизнеса ведется по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".
