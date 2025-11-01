"Уралхим" выставил на продажу самарский детский лагерь "Сказка"

В Самаре за 50 млн рублей продают детский лагерь "Сказка". Информация об этом опубликовал известный агрегатор объявлений.
Лагерь располагается в селе Пискалинский Взвоз в Красноглинском районе Самары. До Волги — 1,5 км. В составе имущества, выставленного на продажу, включены здания, сооружения, прочие основные средства.
Продавцом лагеря является холдинг "Уралхим". Он контролирует ПАО "Тольяттиазот".
