Экономика и бизнес

"Уралхим" выставил на продажу самарский детский лагерь "Сказка"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре за 50 млн рублей продают детский лагерь "Сказка". Информация об этом опубликовал известный агрегатор объявлений.

Фото: nspd.gov.ru

Лагерь располагается в селе Пискалинский Взвоз в Красноглинском районе Самары. До Волги — 1,5 км. В составе имущества, выставленного на продажу, включены здания, сооружения, прочие основные средства.

Продавцом лагеря является холдинг "Уралхим". Он контролирует ПАО "Тольяттиазот".

