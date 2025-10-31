В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик в приложениях сервисов деления платежей — с начала 2023 года количество пользователей увеличилось в 2,8 раза. При этом женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, хотя среди ежемесячных активных пользователей специальными приложениями мужчин больше. Среди востребованных сервисов на первом месте — рассрочка по карте "Халва", на втором — "Долями" Т-Банка, третью позицию заняло приложение "Подели" от Альфа-Банка.

Т2 выявила положительную динамику уровня потребления сервисов деления платежей — в сравнении с показателями на начало 2023 года количество уникальных пользователей, интересующихся рассрочками, возросло почти в 3 раза — на 280%. Пик количества пользователей зафиксирован в марте 2025 года — вероятно, это связано с покупками к праздникам, а также с подготовкой к длинным выходным в мае. С начала периода исследования ежемесячный прирост пользователей составлял в среднем 7%. Растущую популярность сервисов можно обосновать как расширением их присутствия в торговых точках страны, так и экономическими факторами.

Первый сервис в рейтинге по количеству пользователей на сентябрь 2025 года — "Халва", в доле среди топ-3 приложения сервис занимает 49%. На втором месте — "Долями" с показателем 38%, на третьем — "Подели" с долей 13%. При этом в сравнении с данными за январь 2023 года по приросту аудитории в лидерах — "Подели", за это время число клиентов увеличилось в 10 раз. "Долями" приросли в 3,4 раза, "Халва" — в 1,9 раза.

Ядро аудитории — россияне 35-44 лет, при этом женщины делят суммы платежей при покупках в 1,5 раза чаще. Люди среднего возраста пользуются специализированными сервисами почти на 90% больше клиентов 25-34 лет и на 30% больше россиян 45-54 лет. Социально-демографические характеристики оставались стабильными на протяжении всего периода исследования и не менялись в зависимости от сезонности или других факторов.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Т2 обладает обширными возможностями анализа больших данных — мы можем агрегировать знания о маршрутах, интересах, уровне доходов, времени обращения и объема трафика, потраченного на ресурсе. Это дает нашим B2B-партнерам беспрецедентную глубину понимания поведения аудитории и позволяет принимать решения на основе точных, а не предполагаемых данных. Наша база для анализа составляет более 48 миллионов человек по всей стране — это огромная выборка, на основе которой можно делать долгосрочное прогнозирование шагов и планирование предпринимаемых компаниями мер".

*В исследование вошли анонимизированные данные абонентов Т2 по потреблению трафика в приложениях, предлагающих рассрочки. Исследование проводилось по всем регионам присутствия компании в период с января 2023 года по сентябрь 2025 года. В анализ не вошел сервис "Сплит" от "Яндекса", так как общий домен не позволяет классифицировать уровень потребления сервисов IT-компании.