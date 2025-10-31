16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК предлагает выгодно пройти профилактическое обследование на онкозаболевания В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей — big data T2 ВСК запустила обновленную программу страхования имущества с защитой от рисков БПЛА НОВИКОМ отмечает рост популярности вклада "Рантье" ОТП Банк — победитель премии InterComm 2025 в номинации "Сообщества"

Финансы Экономика и бизнес

В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей — big data T2

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик в приложениях сервисов деления платежей — с начала 2023 года количество пользователей увеличилось в 2,8 раза. При этом женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, хотя среди ежемесячных активных пользователей специальными приложениями мужчин больше. Среди востребованных сервисов на первом месте — рассрочка по карте "Халва", на втором — "Долями" Т-Банка, третью позицию заняло приложение "Подели" от Альфа-Банка.

Фото: Shutterstock/автор Roman Dementyev

Т2 выявила положительную динамику уровня потребления сервисов деления платежей — в сравнении с показателями на начало 2023 года количество уникальных пользователей, интересующихся рассрочками, возросло почти в 3 раза — на 280%. Пик количества пользователей зафиксирован в марте 2025 года — вероятно, это связано с покупками к праздникам, а также с подготовкой к длинным выходным в мае. С начала периода исследования ежемесячный прирост пользователей составлял в среднем 7%. Растущую популярность сервисов можно обосновать как расширением их присутствия в торговых точках страны, так и экономическими факторами.

Первый сервис в рейтинге по количеству пользователей на сентябрь 2025 года — "Халва", в доле среди топ-3 приложения сервис занимает 49%. На втором месте — "Долями" с показателем 38%, на третьем — "Подели" с долей 13%. При этом в сравнении с данными за январь 2023 года по приросту аудитории в лидерах — "Подели", за это время число клиентов увеличилось в 10 раз. "Долями" приросли в 3,4 раза, "Халва" — в 1,9 раза.

Ядро аудитории — россияне 35-44 лет, при этом женщины делят суммы платежей при покупках в 1,5 раза чаще. Люди среднего возраста пользуются специализированными сервисами почти на 90% больше клиентов 25-34 лет и на 30% больше россиян 45-54 лет. Социально-демографические характеристики оставались стабильными на протяжении всего периода исследования и не менялись в зависимости от сезонности или других факторов.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Т2 обладает обширными возможностями анализа больших данных — мы можем агрегировать знания о маршрутах, интересах, уровне доходов, времени обращения и объема трафика, потраченного на ресурсе. Это дает нашим B2B-партнерам беспрецедентную глубину понимания поведения аудитории и позволяет принимать решения на основе точных, а не предполагаемых данных. Наша база для анализа составляет более 48 миллионов человек по всей стране — это огромная выборка, на основе которой можно делать долгосрочное прогнозирование шагов и планирование предпринимаемых компаниями мер".

*В исследование вошли анонимизированные данные абонентов Т2 по потреблению трафика в приложениях, предлагающих рассрочки. Исследование проводилось по всем регионам присутствия компании в период с января 2023 года по сентябрь 2025 года. В анализ не вошел сервис "Сплит" от "Яндекса", так как общий домен не позволяет классифицировать уровень потребления сервисов IT-компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2