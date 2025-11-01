В "ЗИМ Галерее" откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта

4 ноября в 16.00 в рамках программы "Ночи искусств" в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Искусство на арене. Архитектура самарского спорта" (12+). Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Стадионы, манежи, корты, бассейны, ипподромы — не только функциональные постройки, но и результат творчества архитекторов, инженеров, художников и градостроителей. У каждого объекта своя история, художественные особенности и культурная ценность.

В экспозиции собрана информация о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства Самары и Куйбышева 1903–2020 годов.

Специально для выставки 3D-художник Роман Хариков создал макеты утраченных и нереализованных объектов Самары: павильон Бегового ипподрома, находившийся рядом с сегодняшней "ЗИМ Галереей", Яхт-клуб архитектора Петра Щербачева под Струковским садом, и проект реконструкции стадиона "Динамо" Юрия Храмова.

Куратор выставки — историк архитектуры Армен Арутюнов. Дизайн — Варвара Арутюнова. В экспозиции использованы фотографии: Николая Абросимова, Армена Арутюнова, Дмитрия Недыхалова, Дмитрия Орлова, Даниила Сайко; снимки из медиабанка газеты "Волжская коммуна" и издания о туризме "Кому на Волге" — работы Дмитрия Бурлакова, Екатерины Жевак, Игоря Казановского, Владимира Котмишева, Юлии Рубцовой, Андрея Савельева, Виталия Шабинского; изображения из архивов Владимира Самарцева, Виталия Самогорова, Юрия Харитонова, Дмитрия Храмова и интернет-журнала "Другой город".

Выставка продлится до 16 ноября.

4 ноября 16:00

Вход свободный