"Северсталь" и фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт‑проект "Знакомьтесь, Сталь!"

"Северсталь" и международный фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт-проект о новом видении индустриального мира — "Знакомьтесь, Сталь!".

Что происходит, когда художник встречает металл? Когда свет раскрывает скрытые вселенные производства? Когда печи становятся кузницами из легенд, краны — марионетками Баухауса, а груды переработанного металла — живыми скульптурами? "Знакомьтесь, Сталь!" — результат творческого эксперимента всемирно признанного фотохудожника Андреа Беллузо и компании "Северсталь", художественное переосмысление индустриального мира.

Андреа Беллузо

Идея проекта родилась из простого вопроса: может ли индустриальный мир — технический, функциональный — раскрыть неожиданную красоту, если взглянуть на него глазами художника? Арт- коллаборация Андреа Беллузо, фотографа, работавшего с Vogue Italia, Bentley и Ferrari, известного во всём мире как The Light Shaper ("Мастер Света"), и "Северстали", дала ответ: в производственных цехах живёт поэзия, и она говорит особым языком.

Звездочет - The Stargazer

Проект объединил более 40 работ, созданных за два месяца исследований на разных производственных площадках "Северстали" — от прокатного стана в Колпино до доменных печей Череповецкого металлургического комбината. Эксперимент обернулся откровением: индустриальная среда была поднята им до уровня самодостаточного художественного феномена, а привычные процессы сталеплавильного производства открылись как космос скрытых вселенных.

"Сталь рождается из стихий, как фотография рождается из света. Оба процесса напоминают нам о важности энергии и формы. Когда мы готовы взглянуть по-другому, насколько больше мы можем создать — не только в промышленности и искусстве, но и в самой жизни?" — размышляет Андреа Беллузо.

Музыкант - The Musician

Объединяя документальный взгляд и художественное воображение, Беллузо с помощью света раскрывает внутреннюю поэзию производства. Его фотографии — это не просто фиксация повседневности, а приглашение дать волю своему воображению и увидеть индустрию по-новому. Вальцовщик на пропиле превращается у него в суперзвезду на сцене арены. Роликовый конвейер между клетями становится коридором в другое измерение. Горновой у доменной печи смотрит в огонь, как астроном смотрит в телескоп, — он тоже наблюдает рождение миров. Центральный пульт управления оборачивается капитанским мостиком космического корабля. Стопки готовых труб складываются в бесконечную геометрию, где функция и форма сливаются воедино.

Паук - The Spider

Проект построен как художественное повествование в четырёх главах: "Созидающее начало" — о людях, создающих сталь, об их мастерстве и внимании; "Стихии природы" — о первоисточниках металла, о железе, найденном человечеством в метеоритах, о связи стали с землёй, огнём, воздухом и водой; "Промышленная поэзия" — о ритмах и визуальной гармонии производственного пространства; "Сталь в обществе" — о том, как металл становится частью нашей повседневной жизни: мостами, зданиями, транспортом, инфраструктурой. Здесь круг замыкается: от необработанных элементов к функциональной красоте, которая вносит вклад в развитие цивилизации. Вместе эти главы раскрывают, что создание стали — не только техническое достижение, но и человеческая и поэтическая история, связывающая стихии, людей, промышленность и общество.

Создание - Creation

"Знакомьтесь, Сталь!" — это первый в России проект, в котором фотохудожник мирового уровня работает с металлургической темой. Мы предложили идею этого проекта и пригласили Андреа Беллузо, который художественно переосмыслил и смог по-новому раскрыть всю многогранность металлургии. "Знакомьтесь, Сталь!" — это визуальное и эмоциональное путешествие по многогранному миру стали — её созданию, превращению и роли в формировании окружающего нас мира", — отметила Татьяна Кондратьева, начальник управления маркетинговых коммуникаций "Северстали".

Презентация арт-проекта проходит на стенде компании "Северсталь" на выставке "Металл-Экспо", которая открыта для посещения с 11 по 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Марионетка - The Marionette

Проект не ограничивается выставочным пространством: запущен отдельный медиапортал https://severstal.com/meetsteel, где можно познакомиться с работами фотохудожника и документальным фильмом, который раскрывает закулисье творческого поиска, позволяя заглянуть в производство глазами художника — маршрут автора по производственным линиям, поиски персонажей, диалоги со сталью — всё это становится частью большого художественного высказывания.

Поцелуй - The Kiss

"Знакомьтесь, Сталь!" — это не ар-проект для профессионалов. Это событие для всех, кто живёт в городах, построенных на стали, кто ездит по мостам, сделанным из неё, кто работает в зданиях, чей каркас держится на металле. Это приглашение остановиться и задуматься: откуда берётся то, что мы считаем само собой разумеющимся? И можно ли в этом увидеть красоту?