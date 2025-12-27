16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центробанк: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77% В Самаре заново распланировали продление улицы Авроры: карта Самарский "Союз-2.1а" со спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк Электросети СПЗ покупает компания из Тольятти Дом промышленности продали авторемонтникам из Пензы

Экономика и бизнес

Авито собрал формулы побед успешных предпринимателей в подкасте "Решено"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито собрал ответы на самые важные вопросы предпринимателей и объединил их в подкасте "Решено". Ведущий подкаста — Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, вместе с предпринимателями и экспертами нашел ответы на актуальные вопросы, касающиеся эффективного роста и устойчивого развития бизнеса.

Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса "Нескучные финансы" Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель "Фабрики окон" Артем Агабеков и президент сети "Персона" Игорь Стоянов. Главный инсайт первых четырех эпизодов: для малого бизнеса личный бренд — ключевое конкурентное преимущество.

Формула успеха: главные инсайты спикеров

Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса "Нескучные финансы". Спикер перечислил "десять смертных грехов" предпринимателя малого бизнеса, а также описал основные факторы успеха для любого дела.

"Финансовая модель — базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло", — отметил Афанасьев.

Продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев рассказал о роли личного бренда в предпринимательстве, а также поделился советами по работе с медиа.

"Рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле "продукт плюс человек". Если вы хороший, но о вас не говорят — вы не бренд", — сказал Андреев.

В третьем выпуске основатель компании "Фабрика окон" Артем Агабеков сравнивает стартапы с большими компаниями, делится инсайтами по подходу к управлению бизнесом, а также по взаимодействию с клиентами.

"Если клиент не готов голосовать деньгами, значит, продукта для рынка не существует. Все остальное — хобби", — заявил Агабеков.

Герой еще одного подкаста — президент и основатель сети имидж-лабораторий "Персона" Игорь Стоянов — проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии.

"Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями", — пояснил Стоянов.

Ведущий подкаста, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама) Артем Кумпель отмечает, что для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента. Успех невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу. В итоге построение успешного бизнеса — это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан.

Продолжение следует: новые эксперты и свежие инсайты

В следующих выпусках подкаста:

  • Кирилл Кулаков, основатель сервиса по аренде пауэрбанков "Бери заряд".
  • Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров "ЭКФО" — крупнейшего производителя продуктов питания в России.
  • Андрей Сикорский, редактор, издатель и директор по маркетингу РБК.
  • Дмитрий Гриц, предприниматель и инвестор, основатель консалтинговой компании Most Partners и адвокатского бюро "Гриц и партнеры".

Подкаст доступен по ссылкам:

YouTube: youtube.com/@resheno

Подкаст-платформы Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Звук, ВК Музыка, Soundstream, CastBox: resheno.mave.digital

ВК: https://vkvideo.ru/playlist/-5755934_22

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4