Авито собрал формулы побед успешных предпринимателей в подкасте "Решено"

Авито собрал ответы на самые важные вопросы предпринимателей и объединил их в подкасте "Решено". Ведущий подкаста — Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, вместе с предпринимателями и экспертами нашел ответы на актуальные вопросы, касающиеся эффективного роста и устойчивого развития бизнеса.

Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса "Нескучные финансы" Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель "Фабрики окон" Артем Агабеков и президент сети "Персона" Игорь Стоянов. Главный инсайт первых четырех эпизодов: для малого бизнеса личный бренд — ключевое конкурентное преимущество.

Формула успеха: главные инсайты спикеров

Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса "Нескучные финансы". Спикер перечислил "десять смертных грехов" предпринимателя малого бизнеса, а также описал основные факторы успеха для любого дела.

"Финансовая модель — базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло", — отметил Афанасьев.

Продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев рассказал о роли личного бренда в предпринимательстве, а также поделился советами по работе с медиа.

"Рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле "продукт плюс человек". Если вы хороший, но о вас не говорят — вы не бренд", — сказал Андреев.

В третьем выпуске основатель компании "Фабрика окон" Артем Агабеков сравнивает стартапы с большими компаниями, делится инсайтами по подходу к управлению бизнесом, а также по взаимодействию с клиентами.

"Если клиент не готов голосовать деньгами, значит, продукта для рынка не существует. Все остальное — хобби", — заявил Агабеков.

Герой еще одного подкаста — президент и основатель сети имидж-лабораторий "Персона" Игорь Стоянов — проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии.

"Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями", — пояснил Стоянов.

Ведущий подкаста, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама) Артем Кумпель отмечает, что для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента. Успех невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу. В итоге построение успешного бизнеса — это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан.

Продолжение следует: новые эксперты и свежие инсайты

В следующих выпусках подкаста:

Кирилл Кулаков, основатель сервиса по аренде пауэрбанков "Бери заряд".

Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров "ЭКФО" — крупнейшего производителя продуктов питания в России.

Андрей Сикорский, редактор, издатель и директор по маркетингу РБК.

Дмитрий Гриц, предприниматель и инвестор, основатель консалтинговой компании Most Partners и адвокатского бюро "Гриц и партнеры".

Подкаст доступен по ссылкам:

YouTube: youtube.com/@resheno

Подкаст-платформы Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Звук, ВК Музыка, Soundstream, CastBox: resheno.mave.digital

ВК: https://vkvideo.ru/playlist/-5755934_22